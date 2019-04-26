Грип за тиждень забрав життя двох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні за тиждень, з 15 квітня по 21 квітня, внаслідок грипу померли двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.
“За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР”- йдеться у повідомленні.
Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.
Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.
Нагадаємо, із початку епідемічного сезону у жовтні минулого року грип забрав життя вже 60 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.