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Грип за тиждень забрав життя двох українців

Грип за тиждень забрав життя двох українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні за тиждень, з 15 квітня по 21 квітня, внаслідок грипу померли двоє людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДУ “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України”.

“За звітний тиждень зареєстровано два летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР”- йдеться у повідомленні.

Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 62 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.

Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Нагадаємо, із початку епідемічного сезону у жовтні минулого року грип забрав життя вже 60 українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років.

Українські Національні Новини

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