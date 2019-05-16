Від грипу з початку епідсезону в Україні померли 63 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. З початку епідемічного сезону грип забрав життя 63 українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОЗ.
“Летальних випадків не зареєстровано (протягом минулого тижня — ред.). З початку епідемічного сезону померли 63 людини, із них 12 — діти віком до 17 років”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині зафіксували десяту смерть від грипу — померла 62-річна жителька Кропивницького.
Нагадаємо, з початку епідемічного сезону, тобто, з жовтня минулого року, грипом та ГРВІ в Україні перехворіло 12,1% населення, станом на квітень.