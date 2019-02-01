От Google требуют удалить изображение Макрона в образе Пиночета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. От социальной сети Google+ требуют удалить фотоколлаж, изображающий президента Франции Эммануэля Макрона в образе чилийского диктатора Аугусто Пиночета, известного жестокими расправами над политическими оппонентами. Запрос на удаление вероятно отправило французское правительство, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
По информации ресурса Lumen, анализирующий удаление контента из интернета, запрос был отправлен Google 14 января.
Коллаж, сделанный на основе фотографии Пиночета и его окружения 1973 года, появился за месяц до того. Его выложил в соцсеть пользователь по имени PHILIPPE PETIT.
На коллаже Пиночет имеет лицо президента Макрона. При этом лица его премьер-министра Эдуарда Филиппа и министра внутренних дел Кристофа Кастанера наложенные на лица чилийских чиновников. Этот коллаж вдохновил пользователей соцсетей на другие коллажи с участием Макрона.
Требование удалить коллаж вызвало обвинения французского правительства в цензуре. В данный момент киберполиция Франции отказывается комментировать ситуацию.
Коллаж до сих пор находится в соцсети.
Во Франции уже несколько месяцев не утихают антиправительственные протесты "желтых жилетов". На последней масштабной акции присутствовали около 70 тыс. протестующих. За все время протестов погибли 11 человек. Правительство обвиняют в непопулярной политике и жестоком сопротивлении демонстрантам.