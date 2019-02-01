Від Google вимагають видалити зображення Макрона в образі Піночета
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Від соціальної мережі Google+ вимагають видалити фотоколаж, що зображує президента Франції Еммануеля Макрона в образі чилійського диктатора Аугусто Піночета, відомого жорстокими розправами над політичними опонентами. Запит на видалення ймовірно надіслав французький уряд, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
За інформацією ресурсу Lumen, що аналізує видалення контенту з інтернету, запит був відправлений Google 14 січня.
Колаж, зроблений на основі фотографії Піночета і його оточення 1973 року, з'явився за місяць до того. Його виклав у соцмережу користувач на ім'я PHILIPPE PETIT.
На колажі Піночет має обличчя президента Макрона. При цьому обличчя його прем'єр-міністра Едуарда Філіппа та міністра внутрішніх справ Кристофа Кастанера накладені на обличчя чилійських урядовців. Цей колаж надихнув користувачів соцмереж на інші колажі за участю Макрона.
Вимога видалити колаж викликала обвинувачення французького уряду в цензурі. Наразі кіберполіція Франції відмовляється коментувати ситуацію.
Колаж досі перебуває у соцмережі.
У Франції вже кілька місяців не вщухають антиурядові протести "жовтих жилетів". На останній масштабній акції були присутні майже 70 тис. протестувальників. За весь час протестів загинули 11 осіб. Уряд звинувачують у непопулярній політиці та жорстокому спротиву демонстрантам.