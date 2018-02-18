От действий правоохранителей на Майдане потерпевшими признаны 1,8 тыс человек - Луценко

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 71545 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 86943 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 89641 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109656 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101108 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111815 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117121 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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От действий правоохранителей на Майдане потерпевшими признаны 1,8 тыс человек - Луценко

От действий правоохранителей на Майдане потерпевшими признаны 1,8 тыс человек - Луценко

Киев  •  УНН

 • 15508 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. От действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Мы имеем 1800 пострадавших лиц, признанных в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Есть 412 врученных и объявленных в юридическом смысле подозрений. Из них 48 высокопоставленных чиновников той власти, 208 правоохранителей. Среди них - 27 следователей, которые издевались над законом и участниками мирных демонстрации, 20 прокуроров и 16 судей. В суды направлено 161 обвинительный акт относительно 252 человек. По результатам судебного рассмотрения признаны виновными 50 человек. Из них 43 получили обвинительные приговоры", - сказал Луценко.

По его словам, это первые результаты, где судебные процессы были относительно короткими.

"Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются дела относительно исполнителей преступных приказов. В первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других лиц, тех печально известных событий. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим справедливых и законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все процедурные процессы ... Дела об убийствах - это дела, как правило, нескольких лет", - отметил Луценко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о назначении досрочных пенсий членам семей, погибших на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

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