Від дій правоохоронців на Майдані потерпілими визнано 1,8 тис осіб - Луценко

“Ми маємо 1800 потерпілих осіб, які визнані в цьому статусі і слідкують за судами, очікуючи перших вироків. Маємо 412 вручених і оголошених у юридичному сенсі підозр. З них 48 високопосадовців тої влади, 208 правоохоронців. Серед них — 27 слідчих, які знущалися над законом і учасниками мирних демонстрації, 20 прокурорів і 16 суддів. У суди направлено 161 обвинувальний акт щодо 252 осіб. За результатами судового розгляду визнано винними 50 осіб. З них 43 отримали обвинувальні вироки”, — сказав Луценко.

За його словами, це перші результати, де судові процеси були відносно короткими.

“Головне зараз відбувається у судах, де розглядаються справи щодо виконавців злочинних наказів. У першу чергу спецпідрозділу „Беркут“, „Чорної сотні“ та інших осіб тих сумнозвісних подій. Ці суди не можуть бути швидкими, якщо ми хочемо справедливих і законних рішень. Ми мусимо набратися терпіння і пройти всі процедурні процеси... Справи про вбивства — це справи, як правило, декількох років”, — зазначив Луценко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про призначення дострокових пенсій членам сімей, загиблих на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.