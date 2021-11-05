От COVID-19 в Одесской области за последние сутки умерли 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Одесской области за последние сутки коронавирусной инфекцией заразились 1648 человек. От последствий болезни скончались 60 жителей области, выздоровели 898. Об этом сообщают в Минздраве.
Детали
С начала пандемии в Одесской области коронавирус выявили у 201 434 человек. Из них умерли 4 278 человек. Выздоровели — 152 629.
Отметим, что 4 ноября стало известно о том, что Одесская область перешагнула миллионный показатель по вакцинации.