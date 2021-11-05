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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 48700 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Від COVID-19 в Одеській області за останню добу померли 60 осіб

Київ • УНН

 • 11745 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Одеській області за останню добу коронавірусною інфекцією заразилися 1648 осіб. Від наслідків хвороби померли 60 жителів області, одужали 898. Про це повідомляють у МОЗ.

Від COVID-19 в Одеській області за останню добу померли 60 осіб

Деталі

З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 201 434 осіб. З них померли 4 278 осіб. Одужали — 152 629.

Зазначимо, що 4 листопада стало відомо про те, що Одеська область переступила мільйонний показник по вакцинації.

Українські Національні Новини

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