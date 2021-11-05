Від COVID-19 в Одеській області за останню добу померли 60 осіб

Деталі

З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 201 434 осіб. З них померли 4 278 осіб. Одужали — 152 629.

Зазначимо, що 4 листопада стало відомо про те, що Одеська область переступила мільйонний показник по вакцинації.