От COVID-19 умерла жена экс-президента Армении

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 28680 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 47430 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 61105 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 75049 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 109757 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112641 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125103 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156048 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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От COVID-19 умерла жена экс-президента Армении

От COVID-19 умерла жена экс-президента Армении

Киев  •  УНН

 • 22294 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает УНН со ссылкой на Офис третьего президента Армении в Facebook.

“С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 20 ноября, умерла жена третьего президента Республики Армения Рита Саргсян”, — говорится в сообщении.

“Офис третьего президента Армении выражает глубокие соболезнования и сочувствие Президенту Сержу Саргсяну, его близким и родным”, — добавляется в сообщении.

Рита Саргсян умерла в возрасте 58 лет, после того, как 16 ноября ее госпитализировали в критическом состоянии.

Напомним, в конце октября скончалась известная украинская иконописиця Татьяна Думан-Скоп.

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