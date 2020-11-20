От COVID-19 умерла жена экс-президента Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, передает УНН со ссылкой на Офис третьего президента Армении в Facebook.
“С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 20 ноября, умерла жена третьего президента Республики Армения Рита Саргсян”, — говорится в сообщении.
“Офис третьего президента Армении выражает глубокие соболезнования и сочувствие Президенту Сержу Саргсяну, его близким и родным”, — добавляется в сообщении.
Рита Саргсян умерла в возрасте 58 лет, после того, как 16 ноября ее госпитализировали в критическом состоянии.
Напомним, в конце октября скончалась известная украинская иконописиця Татьяна Думан-Скоп.