От COVID-19 умерла жена экс-президента Армении

“С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 20 ноября, умерла жена третьего президента Республики Армения Рита Саргсян”, — говорится в сообщении.

“Офис третьего президента Армении выражает глубокие соболезнования и сочувствие Президенту Сержу Саргсяну, его близким и родным”, — добавляется в сообщении.

Рита Саргсян умерла в возрасте 58 лет, после того, как 16 ноября ее госпитализировали в критическом состоянии.

Напомним, в конце октября скончалась известная украинская иконописиця Татьяна Думан-Скоп.