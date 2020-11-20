Від COVID-19 померла дружина експрезидента Вірменії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Дружина колишнього президента Вірменії Сержа Сарґсяна померла від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, передає УНН із посиланням на Офіс третього президента Вірменії у Facebook.
“З глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні, 20 листопада, померла дружина третього президента Республіки Вірменія Рита Саргсян”, — йдеться у повідомленні.
“Офіс третього президента Вірменії висловлює глибокі співчуття і співчуття Президенту Сержу Саргсяну, його близьким і рідним”, — додається у повідомленні.
Рита Сарґсян померла у віці 58 років, після того, як 16 листопада її госпіталізували в критичному стані.
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