Від COVID-19 померла дружина експрезидента Вірменії

“З глибокою скорботою повідомляємо, що сьогодні, 20 листопада, померла дружина третього президента Республіки Вірменія Рита Саргсян”, — йдеться у повідомленні.

“Офіс третього президента Вірменії висловлює глибокі співчуття і співчуття Президенту Сержу Саргсяну, його близьким і рідним”, — додається у повідомленні.

Рита Сарґсян померла у віці 58 років, після того, як 16 листопада її госпіталізували в критичному стані.

Нагадаємо, наприкінці жовтня померла відома українська іконописиця Тетяна Думан-Скоп.