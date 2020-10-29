Померла відома українська іконописиця Тетяна Думан-Скоп
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні, 29 жовтня, померла відома українська іконописиця та волонтерка Тетяна Думан-Скоп. Про це із посиланням на її сестру Василину Думан повідомляє "Гал-інфо", передає УНН.
"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти - перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба", - написала Василина Думан.
Тетяна Думан-Скоп була дружиною відомого іконописця Лева Скопа. Вона була однією із найталановитіших українських художниць-іконописиць.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер відомий композитор Мирослав Скорик
З 2019 року лікувалася від гліосаркоми - агресивної форми раку мозку. Пацієнтам з таким діагнозом пророкують від 3 до 15 місяців життя. У липні 2020 року, після 2 операцій, хіміо-, радіотерапії та нанотерапії у Тетяни відновились головні болі. З'явились нові симптоми. KT показало серію дрібних вогнищ в обох півкулях, велетенський набряк мозку із загрозою для життя і утвір на 4 сантиметри, схожий на некроз.
Тетяна Думан-Скоп разом із своїм чоловіком Левом Скопом від самого початку війни на Донбасі допомагали українським військовослужбовцям.