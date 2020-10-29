Померла відома українська іконописиця Тетяна Думан-Скоп

"О 4:30 померла наша Таня. Якщо ви хотіли якось нам допомогти - перекажіть кошти на кисневі апарати. Моя дівчинка пішла до коханого Господа. Нам уже нічого не треба", - написала Василина Думан.

Тетяна Думан-Скоп була дружиною відомого іконописця Лева Скопа. Вона була однією із найталановитіших українських художниць-іконописиць.

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З 2019 року лікувалася від гліосаркоми - агресивної форми раку мозку. Пацієнтам з таким діагнозом пророкують від 3 до 15 місяців життя. У липні 2020 року, після 2 операцій, хіміо-, радіотерапії та нанотерапії у Тетяни відновились головні болі. З'явились нові симптоми. KT показало серію дрібних вогнищ в обох півкулях, велетенський набряк мозку із загрозою для життя і утвір на 4 сантиметри, схожий на некроз.

Тетяна Думан-Скоп разом із своїм чоловіком Левом Скопом від самого початку війни на Донбасі допомагали українським військовослужбовцям.