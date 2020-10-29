Умерла известная украинская иконописица Татьяна Думан-Скоп
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня, 29 октября, скончалась известная украинская иконописица и волонтер Татьяна Думан-Скоп. Об этом со ссылкой на ее сестру Василину Думан сообщает "Гал-инфо", передает УНН.
"В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то помочь - переведите средства на кислородные аппараты. Моя девочка пошла к любимому Господу. Нам уже ничего не надо", - написала Василина Думан.
Татьяна Думан-Скоп была женой известного иконописца Льва Скопа. Она была одной из самых талантливых украинских художниц-иконописиц.
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С 2019 года лечилась от глиосаркомы - агрессивной формы рака мозга. Пациентам с таким диагнозом прогнозируют от 3 до 15 месяцев жизни. В июле 2020 года, после 2 операций, химио-, радиотерапии и нанотерапии у Татьяны возобновились головные боли. Появились новые симптомы. KT показало серию мелких очагов в обоих полушариях, огромный отек мозга с угрозой для жизни и образование на 4 сантиметра, похожее на некроз.
Татьяна Думан-Скоп вместе со своим мужем Львом Скопом с самого начала войны на Донбассе помогали украинским военнослужащим.