Умерла известная украинская иконописица Татьяна Думан-Скоп

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 26177 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 94954 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 69314 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 106470 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 83973 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 93761 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102079 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101220 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101152 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 114474 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умерла известная украинская иконописица Татьяна Думан-Скоп

Умерла известная украинская иконописица Татьяна Думан-Скоп

Киев  •  УНН

 • 25269 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Сегодня, 29 октября, скончалась известная украинская иконописица и волонтер Татьяна Думан-Скоп. Об этом со ссылкой на ее сестру Василину Думан сообщает "Гал-инфо", передает УНН.

"В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то помочь - переведите средства на кислородные аппараты. Моя девочка пошла к любимому Господу. Нам уже ничего не надо", - написала Василина Думан.

Татьяна Думан-Скоп была женой известного иконописца Льва Скопа. Она была одной из самых талантливых украинских художниц-иконописиц.

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С 2019 года лечилась от глиосаркомы - агрессивной формы рака мозга. Пациентам с таким диагнозом прогнозируют от 3 до 15 месяцев жизни. В июле 2020 года, после 2 операций, химио-, радиотерапии и нанотерапии у Татьяны возобновились головные боли. Появились новые симптомы. KT показало серию мелких очагов в обоих полушариях, огромный отек мозга с угрозой для жизни и образование на 4 сантиметра, похожее на некроз.

Татьяна Думан-Скоп вместе со своим мужем Львом Скопом с самого начала войны на Донбассе помогали украинским военнослужащим.

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