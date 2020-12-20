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От COVID-19 умер украинский историк Игорь Скочиляс

Киев • УНН

 • 17405 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Во Львове умер 53-летний профессор Украинского католического университета, историк Игорь Скочиляс. Об этом сообщается на сайте университета, передает УНН.

От COVID-19 умер украинский историк Игорь Скочиляс

"С глубокой скорбью сообщаем, что из-за осложнений течения коронавирусного заболевания преждевременно скончался профессор Игорь Скочиляс, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Гуманитарного факультета УКУ, руководитель Центра религиозной культуры, инициатор и вдохновитель исследовательской программы "Киевское христианство", - сообщили в университете.

Добавим, Игорь Скочиляс - украинский историк, краевед. Кандидат (1999) и доктор исторических наук (2011), профессор. Автор ряда научных работ. С 1993 - старший научный сотрудник Львовского отделения Института украинской археографии и источниковедения НАН Украины, 1999 - преподаватель кафедры церковной истории Украинского католического университета, 2010 - декан Гуманитарного факультета Украинского католического университета.

Добавим, в Украине на утро 20 декабря зафиксировано уже 964 448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, при этом выздоровели - 581 162 человека, летальных случаев - 16 585. Суточный прирост новых случаев заболевания - более 8,3 тысячи, падение по сравнению с сутками ранее.

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