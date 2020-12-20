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Від COVID-19 помер український історик Ігор Скочиляс

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Львові помер 53-річний професор Українського католицького університету, історик Ігор Скочиляс. Про це повідомляється на сайті університету, передає УНН.

Від COVID-19 помер український історик Ігор Скочиляс

“З глибоким сумом повідомляємо, що через ускладнення перебігу коронавірусного захворювання передчасно відійшов у вічність професор Ігор Скочиляс, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії Гуманітарного факультету УКУ, керівник Центру релігійної культури, ініціатор і натхненник дослідницької програми “Київське християнство”, - повідомили в університеті.

Додамо, Ігор Скочиляс - український історик, краєзнавець. Кандидат (1999) та доктор історичних наук (2011), професор. Автор низки наукових праць. Від 1993 — старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства НАН України, 1999 — викладач кафедри церковної історії Українського католицького університету, 2010 — декан Гуманітарного факультету Українського католицького університету. 

Додамо, в Україні на ранок 20 грудня зафіксовано вже 964 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому одужало — 581 162 особи, летальних випадків — 16 585. Добовий приріст нових випадків захворювання — понад 8,3 тисячі, спадання проти доби раніше.

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