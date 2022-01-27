От около 40 тыс. до более 50 тыс.: ученые опубликовали прогноз относительно COVID-19 на начало февраля

КИЕВ. 27 января. УНН. Ученые прогнозируют, что в Украине на конец января будет более 34 тыс. новых случаев COVID-19. В первую неделю февраля, за сутки могут выявить более 52 тыс. больных. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 27 января - 8 февраля, что обнародован на сайте НАН Украины, передает УНН.