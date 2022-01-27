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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

Від близько 40 тис. до понад 50 тис.: вчені опублікували прогноз щодо COVID-19 на початок лютого

Від близько 40 тис. до понад 50 тис.: вчені опублікували прогноз щодо COVID-19 на початок лютого

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Вчені прогнозують, що в Україні на кінець січня буде понад 34 тис. нових випадків COVID-19. У перший тиждень лютого, за добу можуть виявити понад 52 тис. хворих. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого, який оприлюднений на сайті НАН України, передає УНН.

Цитата

"Згідно з прогнозними обчисленнями компартментної моделі, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 29 878 (25 012 - 34 266), протягом тижня 26 січня – 1 лютого 2022 року та 39 241 (20 596 - 52 651) – протягом тижня 2 – 8 лютого 2022 року", - йдеться в прогнозі.

Деталі

Повідомляється, що попри зниження вакцинного захисту на тлі поширення штаму «Омікрон», його рівень проти госпіталізацій складає 75%, а отже вакцини, що використовуються в Україні, зберігають сильний захист проти важкого перебігу хвороби.

"За жовтень та листопад частка жінок серед померлих з усіх причин була близькою до 55% (під час минулих хвиль значення були близькими до 50%). Відповідно, очікувана тривалість життя при народженні знизилась за два місяці у жінок на 0,8 року (до 74,5 років), а у чоловіків на 0,5 року (до 65,2 років). Кумулятивно з 2019 року ОТЖ жінок втратило 2,5 роки, а чоловіків – 1,8 року", - зазначається в прогнозі.

Орім того, спостережувана летальність показала стрімке зниження на тлі зменшення частки хворих похилого віку. Хоча попередні дані вказують на те, що спостережувана летальність знизилась і у вікових категоріях, для надійніших висновків потрібні додаткові дослідження.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 3,94 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 січня, - понад 32 тисячі, найбільше значення з початку січня та новий антирекорд з початку зими в цілому.

У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.

Українські Національні Новини

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