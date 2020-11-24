От 2° мороза до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в северных центральных и восточных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах Левобережья местами гололедица.

Температура ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 2-8° тепла.

В Киевской области сегодня небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-7° тепла.

Добавим, по Украине зимняя погода разыгралась с 15 ноября. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье уже намело до 12 сантиметров снега.