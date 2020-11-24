Від 2° морозу до 8° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні у вівторок, 24 листопада, на більшості території опадів не очікується, температура протягом доби коливатиметься у межах від 2° морозу до 8° тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, у північних центральних та східних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.
Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 2-8° тепла.
На Київщині сьогодні невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-7° тепла.
Додамо, по Україні зимова погода розігралася з 15 листопада. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі вже намело до 12 сантиметрів снігу.