От 2° до 22° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Украине сегодня снова будет дождливая погода, на востоке местами сильный ветер. Температура воздуха днем будет подниматься до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 20 мая облачно с прояснениями. В большинстве областей небольшие дожди, днем в центральных областях местами с грозами.
Ветер северо-западный, на Левобережье - юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на юго-востоке страны до 22°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
Погода в Киеве и области
20 мая по Киеву ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 17-19°.
В Киевской области сегодня также ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.