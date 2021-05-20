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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

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Від 2° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні сьогодні знову буде дощова погода, на сході місцями сильний вітер. Температура повітря вдень підніматиметься до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 2° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 20 травня хмарно з проясненнями. У більшості областей невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході країни до 22°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

Погода у Києві та області

20 травня по Києву вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

У Київській області сьогодні також уночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.

Українські Національні Новини

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