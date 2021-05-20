Від 2° до 22° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Україні сьогодні знову буде дощова погода, на сході місцями сильний вітер. Температура повітря вдень підніматиметься до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 20 травня хмарно з проясненнями. У більшості областей невеликі дощі, вдень в центральних областях подекуди з грозами.
Вітер північно-західний, на Лівобережжі - південно-західний, 7-12 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°, на південному сході країни до 22°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.
Погода у Києві та області
20 травня по Києву вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.
У Київській області сьогодні також уночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 14-19°.
Додамо
Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.