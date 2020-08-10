От 13° до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На части Украины в понедельник, 10 августа, ожидаются дожди с грозами, воздух днем прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 августа в западных, северных и большинстве центральных областей утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южной части ночью 17-22°, днем 29-32°.
В Киевской области 10 августа утром и днем местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 15-18°, днем 25-28°.
Напомним, неделя в Киеве начнется с грозы.