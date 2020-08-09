Новий тиждень у Києві розпочнеться з грози

"10 серпня вранці та вдень у Києві очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у КМДА із посиланням на прогноз Українського гідрометцентру.

У КМДА рекомендували під час грози вимкнути електроприлади, відключити телевізор від антени, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері. На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Водночас, під час грози не можна ховатися під дуже високими деревами, сидіти на галявинах, ховатися під скелями, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, серпень буде спекотним, з високою температурою повітря 30 градусів і вище.