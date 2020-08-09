Новая неделя в Киеве начнется с грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В понедельник, 10 августа, утром и днем в Киеве ожидается дождь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"10 августа утром и днем в Киеве ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в КГГА со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.
В КГГА рекомендовали во время грозы выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери. На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя), в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
В то же время, во время грозы нельзя прятаться под очень высокими деревьями, сидеть на полянах, прятаться под скалами, купаться, идти на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.
Напомним, по прогнозу синоптиков, август будет жарким, с высокой температурой воздуха 30 градусов и выше.