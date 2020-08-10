Від 13° до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

"10 серпня у західних, північних та більшості центральних областей вранці та вдень невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - зазначили синоптики.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°, у південній частині вночі 17-22°, вдень 29-32°.

На Київщині 10 серпня вранці та вдень місцями короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 15-18°, вдень 25-28°.

Нагадаємо, тиждень у Києві розпочнеться з грози.