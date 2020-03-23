От 12° мороза до 7° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На части территории Украины в понедельник, 23 марта, ожидается небольшой снег, температура воздуха в течение суток по стране будет колебаться в пределах от 12° мороза до 7° тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"23 марта ночью в восточных, большинстве западных, Винницкой и Днепропетровской областях небольшой снег, на остальной территории, днем по всей Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица", - сообщили синоптики.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге и юго-востоке порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; в южной части, Днепропетровской и Донецкой областях ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
В Карпатах ночью умеренный, днем небольшой снег, метель; температура ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.
Напомним, синоптики дали прогноз на март.