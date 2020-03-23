Від 12° морозу до 7° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На частині території України у понеділок, 23 березня, очікується невеликий сніг, температура повітря впродовж доби по країні коливатиметься у межах від 12° морозу до 7° тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"23 березня вночі у східних, більшості західних, Вінницькій та Дніпропетровській областях невеликий сніг, на решті території, вдень по всій Україні без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - повідомили синоптики.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень на півдні та південному сході пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині, на Дніпропетровщині та Донеччині вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, хуртовина; температура вночі 7-12°, вдень 3-8° морозу.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на березень.

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