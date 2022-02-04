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15 марта, 19:03 • 106046 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141700 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122459 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116049 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104306 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101196 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91888 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123398 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127272 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
От 10° мороза до 1° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 10° мороза до 1° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 13691 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине сегодня лишь на востоке и западе ожидается небольшой снег, местами мокрый с дождем, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 1 градуса тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 4 февраля в восточных, северо-восточных областях и в Крыму небольшой снег, днем в большинстве западных областей небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 1-6°, в северных и центральных областях 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-10°, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.

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