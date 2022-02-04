От 10° мороза до 1° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине сегодня лишь на востоке и западе ожидается небольшой снег, местами мокрый с дождем, температура воздуха в течение суток будет колебаться от 10 градусов мороза до 1 градуса тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, 4 февраля в восточных, северо-восточных областях и в Крыму небольшой снег, днем в большинстве западных областей небольшой мокрый снег с дождем, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 1-6°, в северных и центральных областях 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.
На дорогах страны, кроме юга, гололедица.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-10°, днем от 4° мороза до 1° тепла, в Киеве ночью 7-9°, днем 2-4° мороза.
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