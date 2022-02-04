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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64427 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Від 10° морозу до 1° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Від 10° морозу до 1° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 13691 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні сьогодні лише на сході та заході очікується невеликий сніг, подекуди мокрий з дощем, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10 градусів морозу до 1 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 4 лютого у східних, північно-східних областях та в Криму невеликий сніг, вдень у більшості західних областей невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів.

Температура вночі 1-6°, у північних та центральних областях 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10°, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.

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