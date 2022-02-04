Від 10° морозу до 1° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні сьогодні лише на сході та заході очікується невеликий сніг, подекуди мокрий з дощем, температура повітря впродовж доби коливатиметься від 10 градусів морозу до 1 градуса тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 4 лютого у східних, північно-східних областях та в Криму невеликий сніг, вдень у більшості західних областей невеликий мокрий сніг з дощем, на решті території без опадів.
Температура вночі 1-6°, у північних та центральних областях 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.
На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 5-10°, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Києві вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.
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