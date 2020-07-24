От 10° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине сегодня преимущественно без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, ночью в Одесской и Николаевской областях, днем на Закарпатье и в Карпатах пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.
Температура ночью 10-18°, на юге страны до 20°; днем 23-28°, в южной части до 31°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.