Від 10° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

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19 березня, 18:42 • 78095 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 122739 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 109582 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 124405 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 129796 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122257 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 162702 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125524 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125173 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124148 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні сьогодні переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме місцями 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, уночі на Одещині та Миколаївщині, вдень на Закарпатті та в Карпатах пройдуть короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.

Температура вночі 10-18°, на півдні країни до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.

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