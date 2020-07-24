Від 10° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні сьогодні переважно без опадів, температура повітря вдень сягатиме місцями 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, уночі на Одещині та Миколаївщині, вдень на Закарпатті та в Карпатах пройдуть короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.
Температура вночі 10-18°, на півдні країни до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.