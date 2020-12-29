От 10 до 12 гривен: в Киевсовете не исключают подорожания проезда в маршрутках уже в начале 2021 года

"Давайте будем распределять общественный транспорт и маршрутки. Действительно, ряд транспортных компаний, которые занимаются перевозками в режиме маршрутных такси, сообщили, что в течение первого квартала рассматривают, по крайней мере, повышение стоимости проезда. Это решение еще не принято. Ну, вместе с тем, там звучат разные цифры от 10 до 12 гривен", - отметил секретарь городского совета Киева.

По словам Бондаренко, перевозчики объясняют это уменьшением пассажиропотока по определенным маршрутам.

"Вторая история: у нас, все же, с 1 января увеличивается минимальная заработная плата, соответственно, это также будет отражаться на стоимости проезда. Вместе с тем, в январе мы такого повышения не ожидаем", - добавил заместитель Кличко.

Также Бондаренко отметил, что проезд в общественном транспорте в первые три месяца не будет повышаться.

"У нас с вами заложена на первый квартал определенная компенсация для двух перевозчиков - "Киевпастранса" и "Киевметрополитена", которая позволяет не говорить о повышении тарифов. Вместе с тем, экономические предпосылки для этого есть. Но еще раз: в первом квартале я не жду рассмотрения этого вопроса для общественного транспорта городского", - подытожил Бондаренко.

Напомним, в мае мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице не планируется повышение тарифов на проезд в общественном транспорте после возобновления его работы в обычном режиме.

Также УНН сообщал, что в Украине с начала карантина стоимость проезда в городском транспорте подорожала в четырех областях.

Так, начиная с марта по август 2020 года стоимость проезда в городском транспорте выросла в Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. В Житомирской на 20%, в Черновицкой на 53%, в Ивано-Франковской на 50%, а в Закарпатской на 5,8%.