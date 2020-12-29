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Від 10 до 12 гривень: у Київраді не виключають подорожчання проїзду у маршрутках вже на початку 2021 року

Київ • УНН

 • 15081 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У першому кварталі 2021 року у столичних маршрутних таксі можуть підвищити ціну за проїзд до 10-12 гривень. Втім, підвищень на послуги громадського транспорту у перші три місяці не буде. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив секретар Київради Володимир Бондаренко, інформує УНН.

Від 10 до 12 гривень: у Київраді не виключають подорожчання проїзду у маршрутках вже на початку 2021 року

"Давайте будемо розподіляти громадський транспорт і маршрутки. Дійсно, ряд транспортних компаній, які займаються перевезеннями у режимі маршрутних таксі, повідомили, що протягом першого кварталу розглядають, принаймні, підвищення вартості проїзду. Це рішення ще не ухвалено. Ну, разом із тим, там звучать різні цифри від 10 до 12 гривень", - зазначив секретар міської ради Києва.

За словами Бондаренка, перевізники пояснюють це зменшенням пасажиропотоку за певними маршрутами.

"Друга історія: у нас, все ж таки, з 1 січня зростає мінімальна заробітна плата, відповідно, це також буде відзеркалюватися на вартості проїзду. Разом із тим, у січні ми такого підвищення не очікуємо", - додав заступник Кличка.

Також Бондаренко зазначив, що проїзд у громадському транспорті у перші три місяці не буде підвищуватися.

"У нас з вами закладена на перший квартал певна компенсація для двох перевізників - "Київпастранс" і "Київметрополітен", яка дозволяє не говорити про підвищення тарифів. Разом із тим, економічні передумови для цього є. Але ще раз: у першому кварталі я не очікую розгляду цього питання для громадського транспорту міського", - підсумував Бондаренко.

Нагадаємо, у травні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці не планується підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті після відновлення його роботи у звичайному режимі.

Також УНН повідомляв, що в Україні з початку карантину вартість проїзду у міському транспорті подорожчала у чотирьох областях.

Так, починаючи з березня по серпень 2020 року вартість проїзду у міському транспорті зросла у Житомирській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. У Житомирській на 20%, у Чернівецькій на 53%, в Івано-Франківській на 50%, а у Закарпатській на 5,8%.

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