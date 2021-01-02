От 1° мороза до 11° тепла: прогноз погоды на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью на Левобережье прогнозировался небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 1° мороза; днем 2-8° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны 6-11° тепла.

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 0-2° тепла, днем около 5°.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.