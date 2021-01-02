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Від 1° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. По Україні у суботу, 2 січня, опадів практично не очікується, вдень - "плюсова" температура, місцями повітря прогріється аж до 11 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Від 1° морозу до 11° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, в Україні переважно без опадів, лише вночі на Лівобережжі прогнозувався невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.

Вітер західний з переходом на південно-східний, 5-12 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 1° морозу; вдень 2-8° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни 6-11° тепла.

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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