"Взрывное" совещание руководителей оккупационной полиции в Энергодаре: в ГУР рассказали подробности

Детали

По данным Главного управления разведки, сегодня во временно оккупированном Энергодаре было назначено совещание руководителей городской «полиции». Ориентировочно в 09.23 в кабинете начальника полиции прогремел мощный взрыв. В результате этого многочисленные ранения получили: начальник городского отдела полковник мвс россии чесанов павел валерьевич (чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений. Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу.

После оперативного обследования раненых из оккупированного Мелитополя было срочно вызвано три реанимобиля. Уже оттуда планируется эвакуация военными вертолетами на территорию рф.

Здание, кроме размещения управления «полиции», использовалось в качестве жилья личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи.

В настоящее время район, в котором произошел взрыв, заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена. В городе полностью отключена сеть Интернет.

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