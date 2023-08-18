В Енергодарі розквітла "бавовна" - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Енергодарі пролунали вибухи у будівлі так званої “народної міліції”. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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“Окупанти скаржаться, що вибухнуло у житловому будинку, проте місцеві добре знають, хто „живе“ по вулиці Будівельників 17. До повномасштабного вторгнення там знаходилось відділення поліції, а після приміщення захопили ворожі „служби“”, — повідомив Федоров.
Деталі
Згідно з попередніми даними, у будинку по вулиці Будівельників 17 нині знаходиться ще й катівня, де рашисти тримають та катують цивільних полонених.
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Нагадаємо
На інших територіях Запорізької області теж не спокійно. Як повідомляв УНН, вранці пролунали вибухи у Мелітополі. А напередодні ввечері було “трохи” гучно в тимчасово окупованих Токмаку та Кирилівці.