В Энергодаре расцвел "хлопок" - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Во временно оккупированном Энергодаре прогремели взрывы в здании так называемой “народной милиции”. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.
Цитата
“Оккупанты жалуются, что взорвалось в жилом доме, однако местные хорошо знают, кто „живет“ по улице Строителей 17. До полномасштабного вторжения там находилось отделение полиции, а после помещение захватили вражеские „службы“”, — сообщил Федоров.
Детали
По предварительным данным, в доме по улице Строителей 17 сейчас находится еще и застенок, где рашисты держат и пытают гражданских пленных.
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Напомним
На других территориях Запорожской области тоже не спокойно. Как ранее писал УНН, утром прозвучали взрывы в Мелитополе. А накануне вечером было “немного” шумно во временно оккупированных Токмаке и Кирилловке.