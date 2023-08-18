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"Вибухова" нарада керівників окупаційної поліції в Енергодарі: в ГУР розповіли подробиці

"Вибухова" нарада керівників окупаційної поліції в Енергодарі: в ГУР розповіли подробиці

Київ • УНН

 • 978574 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. В наслідок потужного вибуху, що стався сьогодні в кабінеті начальника поліції тимчасово окупованого Енергодара постраждали керівники низки правоохоронних підрозділів на чолі з хазяїном приміщення. Їх планується доправити гелікоптерами до рф. Будинок зазнав серйозної руйнації, передає УНН, з посиланням на ГУР МО.

Деталі

За даними Головного управління розвідки, сьогодні в тимчасово окупованому Енергодарі була призначена нарада керівників міської «поліції». Орієнтовно о 09.23 в кабінеті начальника поліції пролунав потужний вибух. Внаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник мвс росії чесанов павло валерійович (Чувашська республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів. Одразу після вибуху їх було терміново доправлено до місцевої лікарні.

Після оперативного обстеження поранених з окупованого Мелітополя було терміново викликано три реанімобіля. Вже звідти планується евакуація військовими гелікоптерами на територію рф. 

 Будівля, окрім розміщення управління «поліції», використовувалась в якості помешкання особового складу окупантів. Внаслідок вибуху будинок зазнав значних пошкоджень, пожежа розповсюдилася на 3-5 поверхи.

На цей час район, в якому стався вибух, заблоковано. Можливість пересування містом для цивільних осіб суттєво обмежено. В місті повністю вимкнено мережу Інтернет.

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