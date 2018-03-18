Взрывчатки в Российском консульстве в Одессе не обнаружили

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 24490 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 18 марта. УНН. В ходе обследования территории Российского консульства в Одессе взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

"В ходе обследования территории Российского консульства в Одессе взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 300 человек. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании консульства Российской Федерации.

Как сообщал УНН, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

Украинские Национальные Новости

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