Вибухівки в Російському консульстві в Одесі не виявили
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 березня. УНН. В ході обстеження території Російського консульства в Одесі вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі ГУНП в Одеській області.
"В ході обстеження території вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Під час проведення заходів було евакуйовано близько 300 осіб. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі невідомий зателефонував до поліції та повідомив про замінування консульства Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.