Взрывчатки в Киевском апелляционном административном суде не обнаружено

"Киевский апелляционный административный суд возобновил работу и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.



Напомним, сегодня утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании. Позже аналогичная ситуация случилась в Хозяйственном суде Киева. Лицо анонима устанавливается.



Как сообщал УНН, полиция проверяла две школы в Днепре из-за информации о заминировании.



