Взрывчатки в Киевском апелляционном административном суде не обнаружено
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Взрывотехническая служба полиции не обнаружила взрывчатку в здании Киевского апелляционного административного суда и он возобновил работу в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.
"Киевский апелляционный административный суд возобновил работу и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром эвакуировали персонал Киевского апелляционного административного суда из-за сообщения о минировании. Позже аналогичная ситуация случилась в Хозяйственном суде Киева. Лицо анонима устанавливается.
Как сообщал УНН, полиция проверяла две школы в Днепре из-за информации о заминировании.