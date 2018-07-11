Вибухівки в Київському апеляційному адмінсуді не виявлено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Вибухотехнічна служба поліції не виявила вибухівки у будівлі Київського апеляційного адміністративного суду і він відновив роботу у штатному режимі. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Київський апеляційний адміністративний суд відновив роботу та працює у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці евакуювали персонал Київського апеляційного адміністративного суду через повідомлення про мінування. Пізніше аналогічна ситуація трапилася у Господарському суді Києва. Особа аноніма встановлюється.
Як повідомляв УНН, поліція перевіряла дві школи у Дніпрі через інформацію про замінування.