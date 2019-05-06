Взрывчатки в восьми гостиницах и двух ТЦ во Львове не нашли

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6 марта, 19:19 • 139248 просмотра

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Сообщение о минированни восьми отелей и двух торговых центров в Львове оказались ложными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Два сообщения о заминировании восьми отелей, расположенных на улицах Звенигородской, Городецкой, Романчука, Князя Романа, Сербской, Тершаковцев, Галицкой и проспекте Свободы и двух торговых центров King Cross Leopolis и "Сундук", поступили на электронную почту полиции Львовской области сегодня, 6 мая, в 8:50 и 11:00", - говорится в сообщении.

По адресам работали следственно-оперативные группы, эксперты-взрывотехники, кинологи, патрульные полицейские и специалисты других служб.

После эвакуации людей правоохранители обследовали здания и прилегающие к ним территории - никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, сообщение о заминировании отелей поступило сегодня, 6 мая, в 8:50 на электронную почту полиции Львовской области.

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