Вибухівки у восьми готелях та двох ТЦ у Львові не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Повідомлення про замінювання восьми готелів та двох торгових центрів у Львові виявилися неправдивими. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.
“Два повідомлення про замінування восьми готелів, розташованих на вулицях Звенигородській, Городоцькій, Романчука, Князя Романа, Сербській, Тершаківців, Галицькій та проспекті Свободи та двох торгових центрів King Cross Leopolis та „Скриня“, надійшли на електронну пошту поліції Львівщини сьогодні, 6 травня, о 8:50 та 11:00”, — йдеться у повідомленні.
За адресами працювали слідчо-оперативні групи, експерти-вибухотехніки, кінологи, патрульні поліцейські та фахівці інших служб.
Після евакуації людей правоохоронці обстежили будівлі та прилеглі до них території — жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів не виявлено.
Наразі встановлюється особа зловмисника. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, повідомлення про замінування готелів надійшло сьогодні, 6 травня, о 8:50 на електронну пошту поліції Львівщини.