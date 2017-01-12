Взрывчатки в ГП в Николаеве не нашли
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 12 января. УНН. Сегодня аноним сообщил в полицию о минировании одного из государственных предприятий в центре Николаева. Взрывчатки на месте происшествия не нашли. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в области.
На место происшествия прибыла полиция, спасатели, кинологи, взрывотехники, аварийные бригады "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаз".
Взрывчатки в ГП не нашли.
Напомним, как сообщал УНН, госпредприятие "заминировали" в Николаеве.