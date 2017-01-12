Вибухівки у ДП у Миколаєві не знайшли
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні анонім повідомив поліцію про замінування одного з державних підприємств у центрі Миколаєва. Вибухівки на місці події не знайшли. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в області.
На місце події прибула поліція, рятувальники, кінологи, вибухотехніки, аварійні бригади "Миколаївобленерго" і "Миколаївгаза".
Вибухівки в ДП не знайшли.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, держпідприємство "замінували" у Миколаєві.