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Вибухівки у ДП у Миколаєві не знайшли

Вибухівки у ДП у Миколаєві не знайшли

Київ • УНН

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МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Сьогодні анонім повідомив поліцію про замінування одного з державних підприємств у центрі Миколаєва. Вибухівки на місці події не знайшли. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в області.

На місце події прибула поліція, рятувальники, кінологи, вибухотехніки, аварійні бригади "Миколаївобленерго" і "Миколаївгаза".

Вибухівки в ДП не знайшли.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, держпідприємство "замінували" у Миколаєві.

Українські Національні Новини

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