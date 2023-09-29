Взрывы военных складов на Луганщине: причастных удалось установить благодаря проникновению агента СБУ в ссо ссср рф

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украине удалось установить всю цепочку причастных к взрывам на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Агент помог задокументировать многие преступления этой группировки, однако погиб во время выполнения дальнейших задач. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.