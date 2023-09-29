Взрывы военных складов на Луганщине: причастных удалось установить благодаря проникновению агента СБУ в ссо ссср рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украине удалось установить всю цепочку причастных к взрывам на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Агент помог задокументировать многие преступления этой группировки, однако погиб во время выполнения дальнейших задач. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Нам удалось установить всю цепочку причастных к этому преступлению за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Так, после взрывов в Сватово СБУ поймала боевика террористической организации «ЛНР» который знал об этой трагедии. В результате Служба его «расколола» и получила информацию о причастности к атаке на Сватово ссо рф. В дальнейшем СБУ удалось проникнуть в ряды ссо через своего агента», - рассказал Дехтяренко.
По его словам, в результате СБУ получила информацию об участниках, структуре и особенностях этой организации.
«Наш агент помог задокументировать многие преступления этой группировки. К сожалению во время выполнения дальнейших задач он погиб. Среди прочего благодаря этому проникновению СБУ удалось установить, что именно ссо ссс рф координировали печально известный теракт с «банкой с медом», когда в 2015 году на Луганщине украинские бойцы подорвались от якобы подарка от местного жителя, который на самом деле был взрывчаткой замаскирован под банку с медом», - сказал Дехтяренко.
Также по его словам, ссо рф пытались устроить теракт в центре Киева зимой 2014 года.
«Тогда завербованная ими женщина пыталась устроить взрыв на одной из центральных станций метро в столице. Взрывчатка была заложена в ее сумке. Впрочем, благодаря СБУ этой трагедии не произошло», - рассказал Дехтяренко.
Дополнение
Правоохранители завершили расследование по взрывам на военных складах Украины в 2015 году. Следствию известны все участники диверсий из состава главного управления генерального штаба рф.