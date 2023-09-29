Взрывы военных складов на Луганщине: причастных удалось установить благодаря проникновению агента СБУ в ссо ссср рф

ukru
10:29 • 12356 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 93536 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 122509 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 150698 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 184136 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136337 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126807 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173088 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116807 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123229 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 103722 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 113850 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 30159 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104791 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 58742 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 150692 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 184133 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129299 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136164 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173086 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 14434 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 104791 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150629 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 157786 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 161916 просмотра
Актуальное
Взрывы военных складов на Луганщине: причастных удалось установить благодаря проникновению агента СБУ в ссо ссср рф

Взрывы военных складов на Луганщине: причастных удалось установить благодаря проникновению агента СБУ в ссо ссср рф

Киев • УНН

 • 379800 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украине удалось установить всю цепочку причастных к взрывам на военных складах в Сватово Луганской области в 2015 году за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Агент помог задокументировать многие преступления этой группировки, однако погиб во время выполнения дальнейших задач. Об этом сообщил представитель СБУ Артем Дехтяренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Нам удалось установить всю цепочку причастных к этому преступлению за счет агентурного проникновения СБУ в силы специальных операций ссс рф. Так, после взрывов в Сватово СБУ поймала боевика террористической организации «ЛНР» который знал об этой трагедии. В результате Служба его «расколола» и получила информацию о причастности к атаке на Сватово ссо рф. В дальнейшем СБУ удалось проникнуть в ряды ссо через своего агента», - рассказал Дехтяренко.

По его словам, в результате СБУ получила информацию об участниках, структуре и особенностях этой организации.

«Наш агент помог задокументировать многие преступления этой группировки. К сожалению во время выполнения дальнейших задач он погиб. Среди прочего благодаря этому проникновению СБУ удалось установить, что именно ссо ссс рф координировали печально известный теракт с «банкой с медом», когда в 2015 году на Луганщине украинские бойцы подорвались от якобы подарка от местного жителя, который на самом деле был взрывчаткой замаскирован под банку с медом», - сказал Дехтяренко.

Также по его словам, ссо рф пытались устроить теракт в центре Киева зимой 2014 года.

«Тогда завербованная ими женщина пыталась устроить взрыв на одной из центральных станций метро в столице. Взрывчатка была заложена в ее сумке. Впрочем, благодаря СБУ этой трагедии не произошло», - рассказал Дехтяренко.

Дополнение

Правоохранители завершили расследование по взрывам на военных складах Украины в 2015 году. Следствию известны все участники диверсий из состава главного управления генерального штаба рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы