Вибухи військових складів на Луганщині: причетних вдалося встановити завдяки проникненню агента СБУ до ссо зс рф

Цитата

«Нам вдалося встановити весь ланцюжок причетних до цього злочину за рахунок агентурного проникнення СБУ в сили спеціальних операцій зс рф. Так, після вибухів у Сватовому СБУ спіймала бойовика терористичної організації «ЛНР» який знав про цю трагедію. В результаті Служба його «розколола» і отримала інформацію про причетність до атаки на Сватове ссо рф. У подальшому СБУ вдалося проникнути у лави ссо через свого агента», - розповів Дехтяренко.

За його словами, в результаті СБУ отримала інформацію про учасників, структуру та особливості цієї організації.

«Наш агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угруповування. На жаль під час виконання подальших завдань він загинув. Серед іншого завдяки цьому проникненню СБУ вдалося встановити, що саме ссо зс рф координували сумнозвісний теракт із «банкою із медом», коли у 2015 році на Луганщині українські бійці підірвалися від нібито подарунка від місцевого жителя, який насправді був вибухівкою замаскований під банку з медом», - сказав Дехтяренко.

Також за його словами, ссо рф намагалися влаштувати теракт у центрі Києва взимку 2014 року.

«Тоді завербована ними жінка намагалася влаштувати вибух на одній із центральних станцій метро у столиці. Вибухівка була закладена у її сумці. Втім завдяки СБУ цієї трагедії не відбулося», - розповів Дехтяренко.

Доповнення

Правоохоронці завершили розслідування щодо вибухів на військових складах України у 2015 році. Слідству відомі усі учасники диверсій зі складу головного управління генерального штабу рф.