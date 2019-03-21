Взрывы в Кабуле унесли жизни 6 человек

Согласно сообщению, трагедия произошла на западе Кабула в районе Карт-е Сахи. Во время празднования Ноуруза произошла серия взрывов в результате которой, погибло минимум 6 человек, еще 23 получили ранения разной степени тяжести.

В издании утверждают, что точной информации о причине взрывов нет. По данным местных СМИ, взрывы недалеко от мечети устроил террорист-смертник, но представитель министерства внутренних дел Афганистана сообщил, что район подвергся минометной атаке, а министерство обороны страны в Twitter заявило, что по гражданским объектам были выпущены три ракеты.

Сейчас на месте работают следственные группы, медики и спасатели.

Напомним, взрыв прогремел в четверг на западе Кабула, столицы Афганистана, во время празднования Ноуруза (празднование начала нового года).