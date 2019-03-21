В Кабулі підірвався смертник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Вибух прогримів в четвер на заході Кабула, столиці Афганістану, під час святкування Навруза (святкування початку нового року). Про це повідомляє агентство Xinhuanet, передає УНН.
Як зазначається у виданні, вибуховий пристрій привів в дію терорист-смертник.
Даних про жертви немає. Наразі це вся інформація.
Довідка УНН: Навруз — свято, що знаменує початок нового року і наступ дня весняного рівнодення. Щорічно його відзначають в середньому близько 300 млн осіб в різних країнах Середньої Азії, Близького Сходу, Кавказу і Балкан.
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Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті нападу на урядовий комплекс в Кабулі зросло до 43.
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